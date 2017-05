Sarthe Nos idées de sorties ce dimanche

0

Pour conclure ce long week-end de l’Ascension, quelques idées de sorties et découvertes à savourer ce dimanche dans le département entre amis ou en famille.

1 Le royaume des pivoines à Saint-Symphorien

En ce jour de fêtes des mères, voilà l’endroit idéal pour plonger dans un univers floral aussi étonnant qu’éphémère. Les milliers de pivoines, venues du monde entier, offrent leur floraison aux visiteurs. Ce week-end, Frank Sadrin, écrivain, dédicace son livre sur la pivoine intitulé « Pivoines, histoire, botanique et culture » aux Editions Ullmer.

2 L’art contemporain en fête au Mans

Le salon d’art contemporain qui fête ses 25 ans cette année au Mans est devenu l’un des rendez-vous reconnus dans le grand ouest. Sculptures, peintures, photographies vont vous surprendre aux quinconces des Jacobins pour cette dernière journée de la Cité des Arts de Puls’art.

3 Battle de breakdance pour les 7-17 ans à la Flèche

La salle Coppélia aura des airs de temple du hip-hop cet après-midi. L’association fléchoise Nouvelle Air organise la deuxième édition du « Battle 72 Kid’z », une compétition de breakdance ouverte aux jeunes âgés de 7 à 17 ans.

4 Salon des vins à La Ferté-Bernard

Les halles Denis-Bealet abritent jusqu’à ce dimanche soir une quarantaine de vignerons au salon du vin et du whisky. Un large panel de vins de plusieurs crus français est proposé aux visiteurs et des spécialistes du whisky sont au rendez-vous pour conseiller et faire découvrir les secrets des distilleries prestigieuses.

5 Devenez chevalier à Asnière-sur-Vègre

Qui n’a jamais rêvé d’être chevalier ? Grâce au manoir de la Cour à Asnière-sur-Vègre, dimanche les enfants vont pouvoir réaliser les « épreuves du chevalier », comme à l’époque médiévale.

