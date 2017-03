Sarthe Nicolas Quillet, un préfet au parcours original

0

Nicolas Quillet a pris ses fonctions de préfet de la Sarthe ce lundi.

Celui qui succède à Corinne Orzechowski est un préfet dont le parcours est à la fois riche et original. Après Normale Sup, des études de philosophie et la promotion « Léonard de Vinci » à l'ENA, on le croise auprès de Philippe Seguin dont il garde le souvenir « d'une personnalité impressionnante ». C'était entre 1991 et 1993. Un peu plus tard il aura en charge l'acte 2 de la décentralisation.

Mais c'est quelques années plus tôt en tant que chef de quart dans la Marine Nationale que Nicolas Quillet tirera des leçons de vie dont celle de travailler en équipe. Justement en 1982 il fera partie des équipes qui ont soutenu Yasser Arafat afin de le sortir du Liban et lui permettre d'aller installer son QG à Tunis.

Mais, c'est dans la Préfectorale que l'homme accomplira la moitié de sa carrière. Se définissant lui-même comme un spécialiste du Grand Ouest, on le retrouve à Saint-Malo, à Angers (où il restera quatre ans) ou encore à Rennes (délégué pour la sécurité et la défense). Par la suite il deviendra préfet de la Nièvre, préfet du Cher et préfet d'Eure-et-Loir, le département d'où il arrive.

