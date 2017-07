Sarthe Nazli, syrienne et polyglotte

0

Cette année en Sarthe, 232 élèves d'origine étrangère ont obtenu leur diplôme d'études de langue française.

Boules argentées aux oreilles et regard noir profond, Nazli écoute attentivement sa professeure de français, Elodie Graveleau. Au programme ce jour-là, le peintre Matisse.

D'une voix douce et timide, elle répond avec succès aux questions. Impressionnant quand on sait qu'il y a un an encore, la jeune Syrienne ne connaissait pas le français.

Comme plusieurs de ses camarades, Nazli suit un programme spécifique destiné aux allophones arrivants. En plus de ses cours de seconde, Nazli se rend trois fois par semaine au lycée Le Mans sud pour approfondir ses connaissances en français : vocabulaire, conjugaison, culture, etc. « Cela m'a beaucoup aidée. »

