Sarthe Moins de mariés, plus de pacsés [Infographie]

0

Le nombre de mariages est en nette régression dans la région et en Sarthe. Le Pacs a plus la cote.

Le mariage - dans sa forme officielle et disons solennelle - est de plus en plus passé de mode. C’est ce qui ressort d’une récente étude de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques).

Ils étaient 2 817 couples sarthois à s’unir par les « liens sacrés du mariage » en 2000. Un chiffre tombé à 1962 quinze années plus tard.

En quarante ans, le nombre de mariages enregistrés en Sarthe a été divisé de plus de moitié (près de 4 000 en 1975).

Depuis sa création en 1999, le Pacs (Pacte civil de solidarité) suit une courbe inverse.

En 2015, 1 677 couples sarthois se sont pacsés, contre 994 en 2007. Aujourd’hui en Sarthe, on se pacse donc presque autant qu’on se marie, même si le mariage reste encore majoritaire.

Plus d'informations dans « Le Maine Libre » ce samedi 30 septembre

A lire en version numérique en cliquant ici.