Sarthe Météo : septembre, un mois bien arrosé

Le ciel sarthois a fait grise mine le mois dernier avec beaucoup de pluie et peu de soleil.

Pour le second mois consécutif, les précipitations affichent un bilan excédentaire. « Et de beaucoup ! », relèvent les prévisionnistes de Météo France. « Alors que la normale attendue est de 53 mm pour un mois de septembre, on a relevé 90 mm, soit plus de 70 % d'excédent. Depuis 1945, c'est le treizième mois de septembre le plus arrosé ».

Dans le détail, l'essentiel des 90 mm de précipitations relevés en septembre n'est tombé qu'en deux jours. « Le jour le plus pluvieux a été le mercredi 13 septembre où on a observé 30 mm de pluies, soit plus de la moitié de ce qui tombe en un mois normalement ».

