Sarthe Météo : ô doux mois de février

Le mois qui vient de s'écouler a été doux et « moyennement pluvieux », indique Météo France. Traduction : sans l'ultime épisode de pluie, février aurait aggravé la sécheresse hivernale en Sarthe.

« Le mois de février a été quasiment sec », indique Claudie Michel, technicienne à Météo France.

En tout, ce sont 42,4 mm de pluie qui sont tombés en Sarthe. Les températures minimales les plus élevées ont été enregistrées entre le 21 et le 23 février pour une moyenne mensuelle de 3,9 °C, soit 2,1 °C de plus que la normale. Doux mais pas record non plus.

