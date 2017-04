Sarthe Météo : en mars, la sécheresse ne s'arrange pas

0

En Sarthe, le mois de mars a été marqué par des températures printanières et des faibles précipitations. La sécheresse ne s'arrange pas.

L'année 2016 s'était achevée avec un déficit de précipitations de 11 % par rapport à la normale.

« Rien d'inquiétant », nous assurait alors Météo France.

Mais aujourd'hui, la sécheresse semble s'installer avec, à la sortie de l'hiver, des précipitations 36 % inférieures à la normale sur les trois premiers mois de l'année.

Le mois dernier, on a compté seulement six jours de pluie, dont un seul jour entre le 8 et 31 mars.

Mars a également joué avec la douceur. Les températures ont été printanières, de 2 à 3 °C au-dessus des normales de saison. Le 30 mars a été la journée la plus chaude avec 24,5 °C.

On est tout près du record : la journée la plus chaude jamais enregistrée remonte au 25 mars 1955. Il a alors fait 24,9 °C.

Lire le bilan météo dans nos éditions du Maine Libre ce mercredi 5 avril

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone