Sarthe Mesures de restriction des usages de l’eau dans le département

1alain

le maïs, plante Américaine du sud, la plus grande consommatrice d'eau, mais aussi

qui étanchéifie les terres, les appauvrie, les empoisonne par l'usage des pesticides et des engrais, au seul bénéfice des semenciers et de l'agro chimie aggrave les conséquences de la sécheresse et des inondations

Au lieu d'énumérer les mesures qui sont certes utiles, mais ne concernnent que les particuliers, ayez le courage d'au moins nommer les plus grands pollueurs de la planète