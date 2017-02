Sarthe Marietta Karamanli dans le top 10 des « députés influents »

0

Alors que les travaux parlementaires s'achèvent cette semaine, pour cause de campagne présidentielle, une enquête réalisée par l'agence de communication « Rumeur publique » classe les députés les plus influents de l'Assemblée nationale, dans la presse et dans les réseaux sociaux.

Dans le top 10 des députés les plus influents à l'Assemblée nationale figure une députée de la Sarthe : Marietta Karamanli (PS). Le classement est établi à partir du nombre d'amendements adoptés et le nombre de rapports signés depuis le début de la législature.

132 amendements adoptés et 30 rapports signés offrent à Marietta Karamanli cette belle 10e place. Viennent ensuite Sylvie Tolmont, PS (210e place), Françoise Dubois, PS (235e place), Guy-Michel Chauveau, PS (299e place) et Dominique Le Mèner, Les républicains (492e place).

A noter que François Fillon prend la 1re place dans le classement des députés les plus influents dans la presse, établi à partir des articles parus dans la presse nationale et locale en 2016.

Le classement est à retrouver dans son intégralité ici