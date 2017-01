Sarthe Maisons de retraite : combien ça coûte

0

Le département de la Sarthe compte 83 Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) soit 7 082 places d’hébergement.

Selon Marie-Thérèse Leroux, vice-présidente du conseil départemental et présidente de la commission solidarité-autonomie, la population des plus de 60 ans en Sarthe représente 25,4 % (contre 23 % en 2007). Ce nombre atteindra 33 % en 2040 en Sarthe. Notre département sera celui qui vieillira le plus parmi les cinq départements de la région.

Le gouvernement a mis en ligne un comparateur de prix des établissements pour personnes âgées dépendantes. Il suffit de choisir son type d’établissement et son secteur géographique. Le site donne la liste des établissements dans l’ordre de prix souhaité (croissant ou décroissant). On peut ajouter des critères comme la taille de la structure et ses spécificités (Unité Alzheimer, soins adaptés...).

On remarque ainsi que les tarifs vont du simple à plus du double.

Ce mercredi 18 janvier dans « Le Maine Libre », retrouvez le classement et les tarifs des établissements les plus chers et les moins chers en Sarthe, et le témoignage d’une famille qui explique sa recherche d’une maison de retraite.

Un dossier à retrouver aussi en version numérique en cliquant ici.