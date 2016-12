Sarthe Magasins éphémères de meubles : les Sarthois invités à la méfiance

0

La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) met les Sarthois en garde contre ces magasins de meubles ouverts quelques mois et qui pratiquent des techniques de vente agressives.

C’était il y a un an, dans la zone commerciale de Saint-Saturnin.

La mairie est informée qu’un magasin éphémère de meubles vient de s’installer.

« On avait un bâtiment vide et, du jour au lendemain, une activité de vente de meubles s’est ouverte », retrace Yvan Goulette, maire de la commune.

« En temps normal, on est sollicité pour une commission de sécurité. Là, ce n’était pas le cas, on a donc alerté la Fédération de l’ameublement. On n’est pas rentré en contact avec eux, ils n’ont pas mis de temps à partir. »

« C’est une pratique bien huilée, notamment dans les meubles », présente Maryvonne Reynaud, directrice adjointe de la DDPP de la Sarthe.

« On promet au consommateur un cadeau sous réserve qu’il se déplace et, là, le vendeur lui propose des rabais fabuleux. »

Plus d’informations dans « Le Maine Libre » ce lundi 26 décembre.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone