Sarthe Lycées et collèges cherchent professeurs

godillot

l'elu sarthois est cumulard et il aime ça ,s'ingeniant à en prendre le maximum autorisé ,apres tout pourquoi pas puisqu'ils ont été jusqu'ici reelus ,alors pourquoi se plaindre du manque de medecins,d'enseignants.

Ce sont les vases communiquants ,faire disparaitre ce conseil departemental, hypercouteux dont le principal enjeu est de remunerer des conseillers qui ne servent strictement à rien donnerait combien de postes de professeurs,30 ,60,100 ,bien plus....

Les dechets sont une mine d'or pour les elus,les societes qui prennent en charge ces marchés et aboutissent à des abus inimaginables comme le syndicat du Lude qui a reussi a surfacturer par trois les usagers,où passe l'argent ? Pas dans l'education ni la medecine ?

Les marchés publics sont reevalués de combien ,50,100²,200% ,plus ? Le pillage est systematique.

Vous voulez des profs ,des medecins ?