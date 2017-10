Sarthe Lycées et collèges cherchent professeurs

1alain

En réponse à godillot - des elus irresponsables

les campagnes électorales ayant mobilisé le plus de moyens sont les plus efficaces

les élus cherchent à être réélus, ils cherchent donc des financements et deviennent les portes paroles, les VRP des financeurs autrement dit des lobbys

http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/c...

On peut citer

-la grande distribution

-les déchets

-Vinci, les échangeurs notamment ,construits par Vinci , ont financés la campagne présidentielle

les échangeurs faisant suite aux nombreux rond-points

les lobbys motivant les nombreuses" réformes"absolument indispensables pour payer la dette

sauf que la dette est le résultat des cadeaux fait aux plus riches,

c'est ballot

https://reporterre.net/La-dette-de-la-France-resulte-des-cadeaux-fiscaux...

le point commun entre tous les partis est que cette corruption est la chose la mieux partagée qui soit

dixit l'attitude de Fillon outré que ce soit LUI, sous entendu: les autres font bien pire

et on le croit sans difficulté

mais cette corruption pourrait être dans l'intérêt des administrés diraient d'aucuns

sauf que non, parfois carrément contre, le plus souvent carrément contre

pour exemple la zone Bener censée, ensencée, par les élus pour "sauver"l'emploi

http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/c...

Voici une très saine émission qui illustre l'emploi chez le méga LIDL de la zone Bener

autorisé par les élus

comme il se doit