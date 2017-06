Sarthe Les vols de pots catalytiques en recrudescence

0

La gendarmerie de la Sarthe a constaté une recrudescence des vols de pots catalytiques sur les véhicules stationnés sur la voie publique en périphérie de l’agglomération mancelle. Les voleurs sont intéressés par certains composants à l’intérieur du pot.

« Les automobiles les plus visées sont les Peugeot, Citroën et Toyota », précise la gendarmerie sur sa page Facebook, « les Peugeot 406 HDi, la Citroën Xsara et le Picasso HDi » étant les plus recherchés.

Les gendarmes conseillent de garer sa voiture dans un garage et si ce n’est pas possible, de la stationner dans des endroits bien éclairés.

Enfin, « principalement la nuit, si vous constatez le comportement anormal d’une personne aux abords des véhicules, soyez vigilant et réagissez très rapidement en nous appelant par le 17 ».