Sarthe Les "voisineurs" apportent de la chaleur humaine

Comme chaque jeudi, jusqu’au premier tour des élections, « Le Maine Libre » met en avant une initiative locale. Cette semaine, c’est le réseau sarthois de bénévoles Voisineurs, de Familles rurales, qui rompent l’isolement des aînés en leur rendant visite.

Annette Bonnier, 65 ans, et Odette Millet, 81 ans, ne se connaissent que depuis octobre et pourtant elles affichent une belle complicité.

La première, bénévole du réseau Voisineurs de Famille rurales, rend visite tous les mardis à la Normande et à son mari, James, dans leur pavillon de Château-du-Loir.

« Il arrive parfois que je passe à l’improviste juste pour dire bonjour car j’habite la même commune, sourit la retraitée. Je suis voisineuse depuis six ou sept ans. Je me rends aussi chez une dame le mercredi. Elle est veuve et a peu de nouvelles de ses enfants. »

Odette et James voient peu de monde dans la semaine alors les visites d’Annette, un brin pipelette, amènent de la fantaisie.

