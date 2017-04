Sarthe Les soldats du 2e RIMa en Estonie : « On s'est entraînés tout l'hiver »

0

En visite au camp d'Auvours à Champagné le 1er décembre dernier, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'avait annoncé : le 2e RIMa se déploierait en Estonie au printemps 2017 dans le cadre de l'Otan pour « faire face à la menace russe ».

Plus de 100 soldats du régiment sarthois se sont envolés dans les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi, direction le petit pays balte frontalier de la Russie.

Des relents de Guerre froide ? « Pas du tout. Il s'agit d'un entraînement dans un cadre interalliés », répond le commandant du 2e Régiment d'infanterie de Marine, le colonel Ianni.

Au total, 300 soldats français participeront aux opérations sous commandement britannique.

Ces derniers jours, la température en Estonie ne dépassait pas zéro degré et la neige recouvrait le territoire.

Les marsouins sont prêts. « On est équipé pour aller jusqu'à -20° degrés et on s'est préparé tout l'hiver. »

