Sarthe Les réactions à la nomination d’Edouard Philippe Premier ministre

0

Les premières réactions viennent de tomber après la nomination du député-maire du Havre LR Edouard Philippe comme Premier ministre.

Bruno Retailleau (LR), président de la Région des Pays de la Loire

"Le choix du premier ministre n’est pas surprenant. Il s’agit plus de brouiller les cartes et de gêner l’opposition que de rassembler. Il s’agit d’affaiblir la droite avant les élections législatives. Il s’agit de déstabiliser les électeurs. Cette stratégie est dangereuse car les extrêmes ne peuvent pas avoir le monopole de l’opposition et la tentative d’E. Macron d’instituer de nouvelles fractures essentiellement basées sur les extrêmes n’est pas souhaitable. Tous les français adhèrent aux objectifs de prospérité et de confiance annoncés par le nouveau Président. Mais pour y parvenir E. Macron devra sortir du flou et de l’ambiguïté qui caractérisent son programme. […] La France a besoin de réformes ambitieuses, elle a besoin d’une majorité réformatrice qui assume pleinement une rupture avec le quinquennat précèdent. Plus il y aura de députés LR élus en juin à l’Assemblée nationale plus la France pourra se réformer et trouver le chemin du changement."

Gilles Leproust, maire d’Allonnes (PC)



"Mauvaise nouvelle pour le peuple, mais ce n'est pas une surprise, avec la nomination de M. Edouard Philippe, membre de "Les Républicains", comme Premier ministre. Face à cette catastrophe annoncée, plus que jamais le rassemblement de la gauche de transformation sociale et écologique est d'actualité. En effet, dans ma pratique de maire d'une ville populaire, je peux témoigner que c'est cette démarche qui a permis de mener des politiques publiques audacieuses répondant à l'attente des habitants. J'ai parrainé Jean-Luc Mélenchon pour qu'il puisse être candidat à la présidentielle. J'ai appelé à voter pour lui et j’ai mené campagne sur le terrain avec de nombreuses et nombreux citoyens pour convaincre. À Allonnes, dans le canton Le Mans 7 où Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, comme dans le reste du département, un espoir est né... Je ne peux accepter qu'il se brise sur cette étape des législatives. Bien sûr que des différences existent entre nous, mais ne faut- il pas mieux cultiver le commun qui nous rassemble. Ne décevons pas tous les électeurs qui continuent à espérer en une politique progressiste, utile à empêcher les projets libéraux d'Emmanuel Macron. Je pense aux ordonnances sur le travail qui vont détruire le Code du Travail pour le plus grand plaisir du MEDEF. Je n'oublie pas l'aggravation annoncée pour les finances des collectivités avec comme conséquence une menace sur les services publics de proximité.

J'en appelle donc à la reprise du dialogue entre les forces qui ont permis ce score historique de Jean-Luc Mélenchon pour favoriser, en Sarthe un rassemblement large et respectueux de chacun(e). Des propositions ont été faites par la fédération de la Sarthe du PCF, saisissons-nous en les uns et les autres... Il est encore temps de se rassembler."

Matthias Tavel, candidat La France Insoumise dans la 2e circonscription de la Sarthe