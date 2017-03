Sarthe Les prix de l'immobilier stables en 2016

0

« En 2016, il y a eu une grande stabilité au niveau des prix de l’immobilier dans la Sarthe mais un bon volume de ventes. Et ça continue au premier trimestre 2017 », indique Anne-Virginie Fournier Pouplard, déléguée pour la Sarthe de la chambre interdépartementale des notaires.

Et pourtant, « normalement, en année présidentielle, on a un arrêt du marché. Les acquéreurs attendent quelles seront les mesures pour favoriser l’investissement immobilier, quelle taxation, quelle fiscalité. » Le maintien du volume des ventes « est lié aux taux d’intérêt bas (de 1,20 à 1,90 % pour les longues durées) et aux annonces qu’ils vont remonter », selon la notaire.

Salon de l'habitat

Acheter, construire, aménager, rénover… Le Salon de l’habitat se tient au centre des expositions du Mans de vendredi à samedi.

Il se découpera en quatre secteurs : immobilier, habitat, meubles, nature et jardin. Plus de 220 professionnels conseilleront les visiteurs. Le salon mettra l’accent sur la décoration avec un showroom mis en scène par une dizaine d’acteurs et des accessoires en vente.

Les « cafés rencontres » permettront aux visiteurs d’échanger avec des professionnels en vis-à-vis ou sous la forme de petites conférences. Ils peuvent s’inscrire pour chaque séance, sur le site internet du salon ou auprès de l’hôtesse du salon, hall D (dans la limite des places disponibles).

Salon de l’habitat, au centre des expositions du Mans vendredi, de 10 heures à 20 heures ; samedi et dimanche, de 10 heures à 19 heures Entrée : 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite toute la journée de vendredi. Parking intérieur gratuit.

