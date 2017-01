Sarthe Les "petits" maires condamnés à payer plus d'impôts

0

La loi de finances 2017, adoptée définitivement le 20 décembre dernier, supprime le régime fiscal particulier des élus locaux. Une mesure pénalisant surtout les maires des petites communes dont la sarthe regorge.



Malgré l’amendement déposé par le Sénat avant Noël, le texte est passé et prend effet à compter de janvier 2017.

Jusqu’ici, les élus locaux (maires et adjoints) avaient le choix entre deux régimes fiscaux : soit une imposition classique sur le revenu, soit un prélèvement à la source, lequel doit d’ailleurs se généraliser à l’ensemble des contribuables en 2018, selon le souhait de l’actuel gouvernement.

La quasi totalité des maires optait pour le prélèvement à la source car plus avantageux. Mais désormais soumis à l’impôt sur le revenu de droit commun, les édiles sont appelés à payer plus cher. Certains plus que d’autres.



« Les plus impactés vont être les maires des communes comptant entre 500 et 1000 habitants (touchant une indemnité mensuelle brute de 1185 euros, ndlr) », annonce Dominique Dhumeaux, le président de l’association des maires ruraux de la Sarthe.

Ce dernier craint un risque de démobilisation chez les élus en campagne et voit derrière cette mesure une nouvelle volonté affichée du législateur "de supprimer à terme les petites communes".

