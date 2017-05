Sarthe Les nouveaux usages des drones

0

Les drones trouvent des applications dans de multiples domaines. Ils servent aussi bien aux agriculteurs qu'aux constructeurs.

De plus en plus, les drones accompagnent les agriculteurs dans leurs prises de décision. Equipés d'une caméra multispectrale, ils leur permettent par exemple d'avoir un usage plus efficace et économe des engrais.

Les drones font déjà partie de la panoplie des sapeurs-pompiers dans plusieurs départements, comme outil supplémentaire pour intervenir sur les feux de forêt

La société mancelle Air2D3 a également commencé par exploiter des drones pour l'usage le plus classique : la réalisation de films de communication. Avant de s'essayer au suivi de chantier à distance et d'en faire sa spécialité.

Tour d'horizon des usages des drones en Sarthe, à lire dans nos éditions du « Maine Libre » de ce mardi 16 mai.

À lire également sur ordinateur, tablette et smartphone