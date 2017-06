Sarthe Les missions des ordonnés

0

À la suite de leur ordination, dimanche, Amaury de La Motte Rouge et Vincent Rabergeau se sont vus confier leurs missions par l'évêque.

Le premier est nommé diacre pour l'ensemble paroissial « La Ferté-Bernard, Notre-Dame-du-Val-d'Huisne et Tuffé ». Il poursuivra sa formation au séminaire.

Le second devient vicaire au Mans (cathédrale, Saint-Benoît, Notre-Dame-de-La-Couture). Au 1er septembre, il devient aussi responsable de la maison Scarron, pour le service des lycéens et étudiants, et du foyer « Catho'home ».