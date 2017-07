Sarthe Les maires ruraux dénoncent une coupe sombre en catimini

0

Les maires ruraux de la Sarthe sont en colère.

Ils dénoncent « une coupe sombre faite en catimini estivale avec la publication d'un décret le 20 juillet qui annonce l'annulation de 300 millions d'euros (politique des territoires et relations avec les collectivités) ».

Pour le président de l'association des maires ruraux, Dominique Dhumeaux, « la mobilisation des crédits des dotations d'équipements des territoires ruraux ou du fonds de soutien à l'investissement local se voient aujourd'hui en Sarthe comme ailleurs remise en cause et amputée et avec eux les élus empêchés d'agir pour leur territoire ».

Les Maires ruraux interpellent les parlementaires Sarthois « sur l'objectif, la méthode et le calendrier » et s'étonnent de la date de publication de ce décret. « Cela pose un sérieux doute sur la sincérité des engagements gouvernementaux » déplore Dominique Dhumeaux.

L'AMR72 demande aux services de l'Etat en Sarthe « d'informer immédiatement les élus des conséquences sur les projets en cours et à venir, de manière officielle et rapide. Cette décision unilatérale confirme les craintes que certains avaient sur la fragilité des contrats de ruralité qui étaient motivés par des considérations d'affichage médiatique avec des séances de signatures en grande pompe dans les préfectures ».