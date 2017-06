Sarthe Les jardins ouverts ce week-end [Carte]

0

« Rendez-vous aux jardins », proposé par le ministère de la Culture et de la Communication, a lieu ce week-end, partout en France.

En Sarthe, 31 jardins participent à l’événement :

- Jardin mosaïque à Asnières-sur-Vègre

- Jardins du donjon de Ballon

- Jardin du château de Bazouges

- Hortus conclusus à Beaumont-sur-Dême

- Jardin de la filature à Bessé-sur-Braye

- Parc du chateau de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye

- Jardin Potager de Bonnétable

- Parc de la Jaille à Chahaignes

- Herbe folle et digitale à Clermont-Créans

- Manoir de la cour à Coudrecieux

- Jardins du Mirail à Crannes-en-Champagne

- Le jardin bleu à Laigné-en-Belin

- Jardin les couleurs du temps à Lavernat

- Parc et jardins du Château du Lude

- Jardin des plantes et autres jardins de la ville du Mans

- Jardin de l’Oraisière à Ligron

- Jardin du château de Villaines à Louplande

- Le jardin de charme à Malicorne

- Château de Poncé-sur-le-Loir

- Jardins du manoir de Sourches à Précigné

- Jardin communautaire et partagé à Sablé-sur-Sarthe

- Jardin d’atmosphères du Petit-Bordeaux à Saint-Biez-en-Belin

- Domaine de Bois Doublé à Saint-Célerin

- Arboretum du tuffeau à Saint-Gervais-de-Vic

- La Goutarderie à Saint-Jean-d’Assé

- Les jardins du domaine du Gasseau à Saint-Léornard-des-Bois

- Jardin de la Fontaine Blineau à Saint-Vincent-du-Lorouër

- Jardins du manoir de Nuyet à Savigné-l’Evêque

- Le Colombier du Vigneau à Souligné-Flacé

- Jardins de l’abbaye à Tuffé.

- Château du Petit Perray à Vaas.

Pour en savoir plus que les jours et horaires d’ouverture et sur les tarifs, promenez-vous sur cette carte interactive (zoomez et cliquez).

Ce samedi, dans « Le Maine Libre » découvrez le Jardin de l’Oraisière, à Ligron, situé sur une ancienne friche industrielle, et nos idées de sorties pour ce week-end prolongé. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.