Sarthe Les inventions de deux Sarthois au concours Lépine

Deux Sarthois présenteront leurs inventions au concours Lépine, qui se déroule dans le cadre de la foire de Paris, du 27 avril au 8 mai. En tout, 562 inventions ont été sélectionnées pour concourir.

Hugo Duval, patron de la société Breen à Roëzé-sur-Sarthe est parti d'un constat simple. Sur les grands événements, culturels ou sportifs, on ne sait jamais trop où s'asseoir. Et on se fatigue vite.

Alors, il a imaginé un tabouret en carton : léger (il pèse 500 gr), simple d'utilisation (il faut le monter soi-même et cela prend 10 sc) et résistant (il peut accueillir une charge verticale de 300 kg).

De son côté, Fabrice Pierron, dirigeant de patron de l’entreprise Mayet GP Diffusion, qui distribue des cosmétiques à la bave d’escargot bio de la marque Melle Agathe, a pensé à connecter les cosmétiques pour informer leurs utilisateurs que la fin du flacon arrive bientôt.

