Sarthe Les élus FN veulent « s'allier pour gagner »

Les conseillers régionaux Front national Pascal Nicot, candidat battu au 1er tour dans la 2e circonscription, et Pascal Gannat, battu lui aussi dans la 3e, ont le même regard sur l'avenir de leur parti.

« En voulant gagner seul, on s'empêche d'accéder au pouvoir », estime Pascal Nicot. « Si on veut gagner, il faudra s'allier à d'autres partis de droite et à la frange « Macron-incompatible » des Républicains. Il faut mettre à contribution la période qui s'ouvre pour se remettre en question et redonner espoir à nos électeurs. »