Sarthe Des contrôles routiers concentrés sur le créneau 17 heures-20 heures

Selon Juliette Part, directrice de cabinet du préfet, l'augmentation du nombre de morts sur les routes (déjà 30 cette année contre 34 en 2016) s'explique par « une augmentation du nombre de comportements en infraction avec le code de la route : plus de consommation d'alcool, de stupéfiants, d'excès de vitesse et d'utilisation du téléphone. Ce sont les grandes causes d'accidents, avec l'inattention, la somnolence et la distraction. »

« Depuis le début de 2017, nous avons considérablement accru les activités préventives et répressibles », ajoute-t-elle. « Prochainement, nous allons les concentrer sur le créneau 17 heures-20 heures, qui est le plus sensible. Cela correspond au trajet domicile travail, que les automobilistes connaissent bien et sur lequel ils peuvent être plus vulnérables. »

