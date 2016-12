Sarthe Les cadeaux de Noël s’achètent de plus en plus sur Internet

0

Afin d’éviter la course aux cadeaux et la foule dans les magasins, ils sont de plus en plus nombreux à faire leurs achats de Noël en ligne.

Une tendance qui force les commerçants à s’adapter à la concurrence du e-commerce.

Témoignage de Sarthois : David, Marion ou Anaïs qui expliquent les raisons les poussant à privilégier les achats sur le web, particulièrement avant cette période de fêtes de fin d’année.

Prix cassés, livraisons à domicile, choix plus large et variés… les avantages sont divers. Mais ce commerce peut aussi réserver quelques mauvaises surprises.

Les grands enseignes comme la Fnac s’adaptent à ce nouveau type de comportement des consommateurs pour développer leur activité et accroître leurs ventes.

Le passage au numérique s’avère cependant plus délicat et lourd financièrement pour les petits commerçants locaux.

Reportage au Mans dans nos éditions du Maine Libre ce jeudi 22 décembre.

