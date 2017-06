Sarthe Les assistants parlementaires aussi font leurs cartons

0

Les élections législatives, avec le renouvellement de l'Assemblée nationale qu'elles impliquent, marquent aussi la fin de la mission de nombreux assistants parlementaires. Eux aussi doivent faire leurs cartons.

« On classe, on trie, on jette ». La permanence de Guy-Michel Chauveau (PS), à La Flèche, se vide.

Le préavis a été déposé, la clé sera mise sous la porte en septembre.

Pour les assistants parlementaires du désormais ex-député de la 3e circonscription, c'est aussi la fin.

« Ça fait partie du job. Quand on signe, on sait », philosophe Ludovic Lantrain.

Arrivé au service de l'élu fléchois il y a un an et demi, celui qui est cadre médico-social de formation est désormais au chômage.

Lui et sa collègue Isabelle Cozic-Guillaume savaient ce qui les attendait lorsque Guy-Michel Chauveau a fait le choix de ne pas briguer de nouveau mandat de député.

Chez d'autres députés, comme Marietta Karamanli, les équipes sont maintenues.

« On ne peut pas faire carrière comme assistant parlementaire », indique cependant la députée PS. « Je les incite à passer des concours pour construire leur avenir. »

