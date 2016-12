Sarthe Les agriculteurs font la tournée de la grande distribution

0

Après une action devant la Socopa de Cherré mardi, les JA et la FDSEA vont visiter les enseignes de grande distribution ce mercredi après-midi.

« La période actuelle est traditionnellement la période des grandes négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels », précise un communiqué syndical. « Or, les informations qui nous redescendent sur ces négociations font état d'un positionnement très dur de la grande distribution, dans toutes les filières ».

La FDSEA et les JA se lancent donc dans une « première tournée » des enseignes de la grande distribution mancelles pour « les mettre en garde » et leur demander « d'engager des négociations commerciales plus justes ».