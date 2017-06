Sarthe L'épicerie du village pourrait fermer

0

L'épicerie « Multi-services traiteur » de Saint-Jean-de-la-Motte va-t-elle fermer dans les prochains jours, par manque de fréquentation ? Un comité de soutien d'une dizaine de personnes s'est formé.

Installé à la tête de l'épicerie avec son épouse depuis le 9 février 2016, Benoist Mellot rencontre actuellement de sérieuses difficultés financières qui menacent l'unique magasin d'alimentation de Saint-Jean-de-la-Motte.

Grosse baisse de la clientèle, défection de certaines associations qui ne le font plus travailler, charges de plus en plus lourdes : la fermeture pure et simple pourrait intervenir dans les prochains jours.

