Sarthe Baisse du nombre de demandeurs d’emploi en avril

Fin avril en Sarthe, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (personnes sans activité tenues de rechercher un emploi) s’élève à 28 090.

On observe une baisse de 0,2 % sur trois mois (soit moins 50 personnes), de 1,3 % sur un mois et de 2,8 % sur un an.

À titre de comparaison, dans la région des Pays de la Loire, ce nombre diminue de 0,8 % sur un mois et de 2,3 % sur un an.

En ajoutant les demandeurs d’emploi ayant exercé une activité en avril (catégories A, B, C), on dénombre 50 470 chômeurs sarthois à la fin du mois écoulé.

Ce nombre augmente de 0,4 % sur trois mois (soit 220 personnes). Il progresse de 0,5 % sur un mois et de 1,8 % sur un an.

La tendance est plus marquée en Pays de la Loire (+ 0,9 % sur trois mois, + 0,6 % sur un mois et + 2 % sur un an).