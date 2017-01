Sarthe L'eau du robinet pas toujours bonne à boire

Orwellement vôtre

Circulez, il n'y a rien a voir !

Sur notre facture, concernant la qualité de l'eau, on peut lire : "dans les normes "

Cela ne veut rien dire, et elle bonne pour un bébé ou un enfant ? certaines le sont .

En Allemagne, les compagnies des eaux, rénumérent les paysans, pour que ceux ci, ne traitent pas les champs se trouvant au dessus des nappes phréatiques .

Il faut que les citoyens et les élus, demandent des éclaircissement et des comptes, auprès de ces compagnies.

Surtout, lorsque des travaux et des contrats sont renégociés .