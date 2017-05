Sarthe L'eau du robinet coule marron au nord du Mans

1

Des habitants de La Milesse, Saint-Saturnin et La Chapelle-Saint-Aubin ont eu la désagréable surprise de voir une eau marron couler de leur robinet dès jeudi soir.

Inquiets, certains ont contacté ce vendredi le Syndicat pour l'alimentation en eau potable de la région mancelle (Siderm) ou leur marie.

« On m'a conseillé de ne pas la boire et d'acheter de l'eau en bouteille », indique un habitant de La Milesse.

« Il n'y a aucun danger pour la santé », rassure le directeur du Siderm, Jean-Claude Landais.

« L'eau est consommable mais c'est normal que les gens ne la boivent pas, vu la couleur. »

Explication du phénomène qui a coloré l'eau : « On a réalisé une grosse opération ce jeudi sur une canalisation qui alimente le château d'eau de la route de Laval. Et quand on intervient sur le réseau, ça provoque un changement de la vitesse de l'eau qui met de la matière en suspension. C'est de l'oxyde de fer, un dépôt organique, un minéral, qui provoque le salissement de l'eau. »

La situation devait revenir à la normale ce vendredi en fin de journée.

