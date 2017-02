Sarthe Le vrai-faux du nouveau divorce

0

La réforme du divorce est entrée en vigueur le 1er janvier. Anne-Virginie Fournier-Pouplard, présidente de la Chambre des notaires de la Sarthe, et Anne de Luca, avocate, répondent à nos questions et démêlent le vrai du faux concernant ce « nouveau divorce ».

Tous les divorces sont concernés

Faux. Seul le divorce par consentement mutuel (ou divorce à l’amiable) est concerné par la réforme.

Les ex-époux ne passent plus devant le juge

Vrai. Mais, pour garantir un bon équilibre, chaque époux doit avoir son propre avocat.

Le nouveau divorce sera plus cher

Vrai mais… Il faudra payer les deux avocats, plus 50 € au notaire chargé d’enregistrer l’acte. « Plus cher ? Pas forcément », rétorquent toutefois les deux femmes de loi. « On n’a pas le recul nécessaire pour le dire. »

Plus d'informations à lire dans nos édition datées de ce mercredi 1er février.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone