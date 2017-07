Sarthe Le trio Rock'n Wood bâtit des écoles au Népal

0

La petite association Rock'n Wood a pris de l'ampleur. Parti d'un projet de reconstruction d'écoles au Népal à 100 000 €, le trio gère aujourd'hui 950 000 € de budget et une équipe de 25 volontaires.

Antoine Ansquer, Gauthier Schmutz et Michal Luczak ont décidé il y a un an et demi, à la sortie de leurs formations d'architecture et d'ingénieur, de mettre leurs compétences en commun en créant leur association Rock'n Wood. Leur ambition première était de reconstruire deux écoles et un centre communautaire au Népal, après le séisme de 2015.

« On est parti une première fois, de mars à juin 2016, pour s'imprégner de la culture et faire un état des lieux », annonce Gauthier, l'ingénieur du groupe.

Le trio réalise alors les premières esquisses concrètes de leur projet de bâtiment parasismique. « Une fois sur place, on a compris qu'il nous fallait devenir conseiller autant que constructeur. Les habitants reconstruisaient en même temps leur maison. On devait donc prendre le temps de les former avec les matériaux et moyens locaux », précise l'architecte.

À leur retour au Népal, ils ont donc lancé deux constructions. Ils sont partis accompagnés de six volontaires, dont certains en service civique, triés sur le volet : charpentier, maçon, architecte… « On a pris en compte le volet humain. Cela demande du courage de partir sept mois dans un village reculé de l'Himalaya », assure Gauthier.

Toutes leurs aventures sont à visualiser sur leur chaine vidéo.

Plus d'informations dans « Le Maine Libre » de ce dimanche 9 juillet. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.