Sarthe Le Tour de France en deudeuche Cochonou

0

Pour la quatrième année de suite, Salomé Desaigues est hôtesse sur le Tour de France, pour l'entreprise Cochonou. Et vit au rythme de la caravane.

« Petite, j'allais en famille assister au passage de la caravane, dans les Pyrénées. Et déjà à l'époque ma préférée était celle de Cochonou. J'avais même émis le souhait de faire cela comme job d'été. » Salomé Desaigues n'avait alors que 8 ans.

Quinze ans plus tard, la voilà parée à attaquer son quatrième tour de France. Le troisième à bord de la célèbre deudeuche aux carreaux rouges et blancs, élue marque préférée des Français. Une aventure estivale que la jeune diplômée en web marketing attend avec impatience. « Une fois qu'on y a goûté, on n'a qu'une seule envie : revenir. »

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce samedi 1er juillet.

À lire également sur ordinateur, tablette et smartphone