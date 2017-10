Sarthe Le Téléthon 2017 est lancé [Vidéo]

0

Dimanche, les bénévoles de l'association Tennie pour la vie se sont mis en scène dans un « mannequin challenge » au camping de la Vègre pour lancer l'édition 2017 du Téléthon dans le département.

En effet, Tennie a été choisie par l'AFM pour le lancement du Téléthon en Sarthe.

Ce mannequin challenge a été réalisé en présence des représentants de l'AFM 72 et de personnes à mobilité réduite.

Au même instant, partout en France, chaque département lançait le Téléthon avec la même opération.

Le programme du Téléthon à Tennie

- 20 octobre, concours de trut, salle du temps libre à Tennie

- 27 octobre, théâtre avec la Comédia del Narais

- 8 décembre, spectacle de magie avec le magicien Olivier et Passe-muraille de Ford-Boyard à la salle du temps libre

- 8 et 9 décembre, 24 heures de course à pied en relais, promenade moto/quad, balade solex et autres animations

- Samedi 9 décembre, repas et soirée dansante avec DJ Papa

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce mardi 3 octobre.

