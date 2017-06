Sarthe Le programme du Classic Grand Tour

0

Nouvelle édition pour le Classic Grand Tour dont voici le programme ce week-end.

Vendredi 9 juin : garden party à l'Épau

De 9 h 30 à 12 heures : exposition des automobiles « on the law ». De 16 heures à 18 heures : présentation d'élégance des voitures participantes.

Samedi 10 juin : première boucle

Départs et arrivées à l'abbaye de l'Épau. À partir de 9 heures : départs des automobiles classiques puis des « fifties - sixties » et, enfin, des supercars. Communes traversées : Changé, Pescheray, Bouloire, Courtanvaux, Bessé-sur-Braye, Saint-Calais, Vibraye, Montmirail, La Ferté-Bernard, Sceaux-sur-Huisne, Tuffé, Connerré, Montfort-le-Gesnois, Fatines, La Ragotterie, Yvré-l'Évêque et Béner.

Étape de mi-parcours au château de Montmirail. Arrivées entre 17 heures et 18 heures.

Dimanche 11 juin : deuxième boucle

Départs et arrivées à l'abbaye de l'Épau. À partir de 9 heures : départs des automobiles classiques puis des « fifties - sixties » et, enfin, des supercars. Communes traversées : Arnage, Guécélard, Fillé-sur-Sarthe, Roëzé-sur-Sarthe, Malicorne, Parcé-sur-Sarthe, Solesmes, Poillé-sur-Vègre, Brûlon, Loué, Chassillé, Longnes, Coulans-sur-Gée, Chauffour-Notre-Dame, La Quinte, Degré et Trangé.

Étape de mi-parcours au château de Martigné. Arrivées entre 16 heures et 17 heures.

Lire également en page LeMans dans "Le Maine Libre" ce jeudi 8 juin

