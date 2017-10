Sarthe Le prix du beurre les inquiète

0

Le cours français du beurre a plus que doublé en un an et demi.

Conséquence : les boulangers sarthois sont inquiets. La plupart ont rogné sur leurs marges jusqu'à présent mais plusieurs s'apprêtent maintenant à augmenter le prix de leurs viennoiseries.

Même chose à la biscuiterie la Sablésienne, qui a revu le prix de ses biscuits à la hausse le 1er octobre.

Mais aujourd'hui, la crainte de tous ces professionnels n'est plus seulement le prix, c'est la pénurie, alors que les bûches de fin d'année et les galettes des rois approchent à grand pas.

Dans les supermarchés, les rayons beurre commencent en tout cas à se dégarnir.

Plus d'informations dans « Le Maine Libre » de ce mercredi 4 octobre.

A lire en version numérique