Sarthe Le père de Guibert clame son innocence

0

Mis en examen pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs, le père Max de Guibert a décidé de sortir de son silence.

Dans une entrevue accordée au « Maine Libre », le prêtre clame son innocence.

L’homme d’église dénonce un « fiasco judiciaire et médiatique ».

Il parle d’accusations de viols « montées de toutes pièces », reconnaissant toutefois « des maladresses ou des erreurs toujours reconnues, assumées et expliquées ».

Le 11 juin 2015, l’abbé Max de Guibert, alors curé des paroisses de Parigné-l’Evêque et du Grand-Lucé, était mis en examen pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs.

On parle alors de faits commis entre 1993 et 2007 sur des jeunes garçons dans le nord du département (secteur de Mamers et Bonnétable).

Son témoignage est à lire dans nos éditions du Maine Libre ce samedi 4 février.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone