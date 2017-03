Sarthe Le nouveau président de la FDSEA 72 évoque les combats à mener

Élu président de la FDSEA 72, Denis Pineau, producteur laitier et céréalier, expose son regard sur la situation agricole et présente les combats qu’il entend mener, notamment sur les prix.

Les prix, "C’est notre principal combat." annonce-t-il.

« Il n’y aura pas de rupture. On hérite d’une FDSEA solide grâce à nos successeurs, avec la création de services répondant aux attentes de nos adhérents. On veut continuer cela. »

« On a beaucoup d’exploitations avec plusieurs cultures (blé, maïs, colza) et une multitude d’élevages (laitiers, bovins, volailles). C’est ce qui fait la richesse de notre agriculture. Cela nous donne un poids économique dans le département et au niveau de la région. »