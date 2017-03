Sarthe Le nombre de demandeurs d'emploi (catégorie A) en baisse

0

Le mois de février a vu une baisse du nombre de chômeurs de catégorie A (personnes sans activité tenues de rechercher un emploi) de 0,3 % par rapport au mois précédent. Un chiffre en augmentation de 1,3 % sur trois mois et en baisse de 4,8 % sur un an.

La baisse en Pays de la Loire est de 5,7 % sur un an et de 3,2 % en France métropolitaine.

Concernant les catégories A, B et C (personnes ayant ou non exercé une activité dans le mois et tenues de rechercher un emploi), le nombre de demandeurs d'emploi en Sarthe est en hausse sur un mois comme sur trois mois et un an (+ 0,6 %, + 1,6 % et + 0,8 %).

Ce chiffre augmente de 0,4 % sur un an dans la région et augmente de 1 % à l'échelle nationale.

