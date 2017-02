Sarthe Le mois de janvier le plus ensoleillé depuis 1990 [Infographie]

0

Si le froid s'est fait ressentir, le soleil a brillé fort sur la Sarthe en ce premier mois de l'année 2017.

Avec 98,3 heures de soleil, bien supérieur à la moyenne de saison de 66,2 heures, ce mois s'impose comme le mois de janvier plus ensoleillé connu par notre département depuis 1990 et au second rang depuis 1947, derrière janvier 1959 et ses 115 heures d'insolation.

Une statistique qui fait du bien, d'autant que la Sarthe a connu quatre années successives avec un déficit de soleil en janvier.

