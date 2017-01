Sarthe « Le Mans ne veut plus de nous »

0

Une seule entreprise sarthoise exposait au renommé salon de l'électronique de Las Vegas : Trovolone. La start-up mancelle, qui projette de créer des emplois, ne se sent plus soutenue par le territoire.

Le plus grand salon de l'électronique s'est refermé lundi à Las Vegas. Avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez fixés ?

Téodor Chabin, président : Nous avons monté une marche de la hauteur d'un building en exposant au CES. C'est un salon démesuré, incontournable pour les entreprises de notre secteur et ultra-efficace.

Le projet de création d'une unité de production pour les box est sur de bons rails du coup ?

Il y a de grandes chances pour que le projet se fasse, oui.

L'idée est toujours de la créer dans l'agglomération mancelle ?

La totalité de la production ne se fera pas en France, car les investisseurs américains et chinois vont vouloir produire chez eux. Et puis, avoir une unité au Mans n'est plus une priorité pour nous depuis qu'on nous donne le sentiment de ne plus compter.

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce mercredi 11 janvier.

À lire également sur ordinateur, tablette et smartphone