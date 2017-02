Sarthe Le généalogiste Damien Gérard est aussi un faiseur de curiosités

0

Damien Gérard, le généalogiste successoral manceau de Coutot-Roehrig, connu pour ses passages télévisuels, met sous globe, à ses heures perdues, les curiosités d’une nature insoupçonnée.

Pas entomologiste, ni même artiste. Surtout pas !

« Je suis un amateur du dimanche », préfère dire Damien Gérard, le généalogiste sarthois.

Dans son bureau de la rue des Boucheries, il a étalé une partie de ses créations : des globes de toutes formes et de toutes tailles qui renferment de magnifiques insectes et autres animaux naturalisés glanés au fil de ses rencontres et voyages.

Natures figées mises en scène dans une stricte géométrie selon les envies du créateur. Sa signature.

Plus d’informations dans « Le Maine Libre » ce dimanche 19 février.

