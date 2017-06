Le Mans Le début de leur nouvelle vie de prêtre et de diacre [Vidéo]

0

Ce dimanche, dans une cathédrale Saint-Julien où plus une place assise n’était libre, Vincent Rabergeau et Amaury de La Motte Rouge ont été ordonnés respectivement prêtre et diacre par l’évêque du Mans.

L’affluence des grands jours et la longue procession d’ecclésiastiques qui ont ouvert la cérémonie d’ordination de Vincent Rabergeau et Amaury de La Motte Rouge, ce dimanche, à la cathédrale Saint-Julien du Mans, montraient combien l’arrivée d’un nouveau prêtre dans l’équipe diocésaine était un événement.

« J’attends de vous d’être de bons chrétiens, de passer de la générosité de la jeunesse à la bonté de la vieillesse », a indiqué Mgr Le Saux, évêque du Mans, à Vincent Rabergeau, 39 ans, futur prêtre, et Amaury de La Motte Rouge, 44 ans, futur diacre.

Puis, les deux hommes se mettent à plat ventre au pied de l’autel, durant de longues minutes.

Une fois debout, c’est l’imposition des mains. Celles de l’évêque pour Amaury, celles de tous les prêtres du diocèse pour Vincent.

Le nouveau diacre reçoit son étole et sa dalmatique. Une étole de diacre que retire Vincent pour recevoir celle de prêtre ainsi que sa chasuble.

