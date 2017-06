0

Jusqu'au 15 septembre, les entreprises qui innovent au service de la sécurité routière sont invitées à concourir sur le site internet Route plus sure.

Les gagnants du prix remporteront le droit d'utiliser pour la commercialisation de leur produit ou service le logo suivant : « Prix innovation 2018 - Sécurité routière, tous responsables ».

Pour concourir, les innovations, qu'elles soient technologiques ou non, doivent contribuer à la sécurité routière au sens le plus large : auto, moto, vélo, cyclo, piétons, amélioration des comportements, prévention des risques et infrastructures.

Elles doivent être totalement innovantes et pouvoir être distribuées largement en 2018.

