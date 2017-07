Sarthe Le blues des boîtes de nuit de campagne

0

Il reste six discothèques dans la Sarthe rurale ; bien moins qu'il y a 10 ou 20 ans.

Les patrons ont le blues mais tentent de faire preuve d'imagination pour séduire les clients.

« On se met au goût du jour. On a tout repeint en blanc pour donner un nouveau souffle. Et puis on fait venir les stars du moment : les Ch'tis, les Anges ou Jacquie et Michel », explique la patronne du Klubb, à Coulombiers, qui cherche à vendre sa discothèque.

« J'aimerais faire restaurant le soir et guinguette le dimanche, annonce de son côté Dorothée Laynay, du Lysyté, à Saint-Calais. Il nous faut cependant trouver les financements car les banques ne prêtent pas. »

De son côté, le Chris Club, à Avoise, mise sur sa clientèle d’habitués. Trente-sept ans après sa création, il fait toujours danser les Sarthois et aujourd’hui les petits-enfants de ses premiers clients.

