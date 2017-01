Sarthe L'avocat du prêtre mis en examen demande des auditions complémentaires

0

Un an et demi après la mise en examen de l'ancien curé des paroisses de Bonnétable et Mamers, son avocat sollicite la juge d'instruction en charge du dossier.

Maître Squillaci lui a adressé une demande d'actes il y a quelques jours, notamment une demande d'auditions de plusieurs personnes.

Le prêtre, qui bénéficie toujours de la présomption d'innocence, est poursuivi pour viols et agressions sur mineurs.

Il vit en Bretagne depuis sa remise en liberté en juillet 2016. Il a passé un an en détention provisoire.

