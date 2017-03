Sarthe L'ancien député Antoine Joly, ambassadeur de France au Suriname

0

L'ancien député RPR sarthois Antoine Joly (61 ans) a été nommé ambassadeur de France au Suriname (Amérique du sud) où il remplace Michel Prom.

Enarque, Antoine Joly avait débuté sa carrière comme chef du bureau de la fiscalité et du potentiel économique de la ville de Paris en 1981. Ancien député de la Sarthe (de 1993 à 1997), Antoine Joly a également été conseiller général de la Sarthe et président de la commission des Affaires culturelles et du tourisme du conseil général de la Sarthe de 1994 à 2001.

Son premier poste d'ambassadeur, Antoine Joly l'a connu au Nicaragua de 2011 à 2015. Puis il est devenu ambassadeur chargé de la coopération et des partenariats dans le domaine des mobilités au ministère des Affaires étrangères en 2015.